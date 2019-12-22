برشلونة سيتخلى عن فيدال في حالة واحدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي يواصل مساعيه من أجل الحصول على خدمات نجم برشلونة الإسباني، أرتورو فيدال، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن عرض إنتر لفيدال هو إعارة حتى نهاية الموسم بنية الشراء مقابل 20 مليون يورو، بحسب صحيفتي لاجازيتا ديللو سبورت وكوريري ديللو سبورت في إيطاليا.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة ليس على استعداد للتخلي عن فيدال هذا الموسم، إلا إذا كان العرض المقدم للاعب يصيب بالدوار.
وشددت على أن فيدال ضمن حسابات المدرب إرنستو فالفيردي بقوة، لا سيما أنه لاعب من أصحاب الشخصية المميزة بفريق برشلونة، كما أنه رابع هدافي البارسا بعد ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان.
وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة أبلغ بالفعل وكيل فيدال أن اللاعب لن يغادر "كامب نو" هذا الموسم.
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