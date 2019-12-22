الغاز الإسرائيلي يغضب المصريين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار إعلان إسرائيل بدء تصدير الغاز لمصر واستخدامه في السوق المحلية، اليوم الأحد، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين هاجم مغردون تصدير الغاز من إسرائيل، داعمين الاكتفاء الذاتي للغاز في مصر.

ووقع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، يوم الإثنين الماضي، على وثائق بدء تصدير الغاز من حقلي "تمار" و"لفيتان" إلى مصر، وقالت الصحف الإسرائيلية إن عملية التصدير ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وغرّد مواطنون مصريون بأن هذه الخطوة غير مرحب بها، وذلك بسبب الاكتفاء الذاتي للغاز في مصر، مؤكدين على اكتشافات غاز ضخمة بشر بها الإعلام المصري في مصر.

وغرد عمر عبد الفتاح: "احنا بنستورد غاز ليه؟ مش المفروض أن احنا اكتشافات الغاز عندنا تكفي الاستهلاك المحلي و يتم تصدير الفائض ولا اية؟"

Advertisements

ودعت هديل صديق إلى إسقاط اتفاقية الغاز، على "تويتر" بقولها إن :" #إسرائيل ترى في مشروع تصدير الغاز إلى #الأردن و #مصر ، إنجازًا تاريخيًا سيحولها إلى قوة عظمى للغاز في المنطقة!، حكوماتنا هي الداعم لهذا "الإنجاز" المنهوب. #غاز_العدو_احتلال #أسقطوا_اتفاقية_الغاز "



وغرّد محمود ميدو :" انت تكذب وتدلس على الناس - سيتم تسييل الغاز وإعادة تصديره لحسابكم . توقفوا عن هذه التفاهات فمصر لاتستورد منكم غاز ومشاكل تصدير مصر الغاز لكم معروفه فى العالم كله يا لصوص . وهل تتصور انك تسرق الغاز من الفلسطينيين وتصدره لمصر وتقبله ؟ كفاكم دمرتم العالم".



وغرد آخر على حساب "اولدتاون اي ار ال"، على "تويتر": "انت كذا تسيء للمصريين وللسيسي اللي بيعمل مؤتمرات ذكاء صناعي وهوه ما عندوش حتى ذكاء طبيعي أمس وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس وايدي كوهين صادقوا على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر مش عيب عليك تشري غاز من ايدي كوهين وتقول ماتعرفوش".



اقرأ/ي أيضًا | مصر: دعوات تضامن مع إضراب 10 سجينات.. والسلطات تنفي.