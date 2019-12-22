صحيفة تتحدث عن التفاعل العالمي لاختيار الهوية الإعلامية المرئية للإمارات

الأحد 22 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، بمعدل نصف مليون مشاركة يومياً، ينهال التصويت من أكثر من 130 دولة عربية وعالمية، و2000 مدينة، على الموقع الإلكتروني المخصص لاختيار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات من ثلاثة تصاميم إبداعية، إلى جانب 50 مليون مشاهدة خلال ثلاثة أيام على إطلاق الموقع.



وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الصادرة اليوم الأحد أن هذا التفاعل العالمي، مع الدعوة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، للمشاركة، يؤكد مكانة القيادة وسمعة الدولة لدى مختلف شعوب العالم التي وجدت في الإمارات أنموذجاً ناجحاً في مختلف المجالات، ودولة حريصة على الانفتاح والتشاركية مع الجميع لاختيار الأفضل للبشرية في كل شيء.

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وأضافت لعل نسبة ارتفاع مشاركة الشباب في التصويت، هو تأكيد آخر على نجاح رسالة الإمارات في توجيه سياساتها بشكل أساس لدور الشباب في صناعة المستقبل عبر تطوير مهارات وقدرات الشباب كونهم المحرك للتنمية والقادرين على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات.

وقالت في ختام افتتاحيتها أن التجاوب الكبير، مرده أيضاً الأبعاد الإنسانية التي تحملها الشعارات وتلخص قيم المجتمع الإماراتي، وسياسة الدولة ونهجها في بناء العلاقات مع دول العالم، من خلال منظومة إنسانية تؤمن ببناء الإنسان أينما كان، وإحداث التنمية، وترسيخ رسالتها بأهمية إحلال السلام والاستقرار في دول العالم كافة.