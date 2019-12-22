شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيات تشن عمليات إستهداف على المشتركة شمال الجبلية بالحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن شن عمليات استهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن. وأفاد مصدر عسكري ميداني، بقيام عناصر المليشيات بشن عمليات إستهداف على مواقع القوات المشتركة شمال منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، واستخدمت الأسلحة المتوسطة والقناصة. Advertisements وطبقاً للمصدر، فقد قامت المليشيات بإطلاق النار بشكل مكثف ومتواصل على مواقع القوات في المنطقة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبأسلحة معدلات البيكا. كما قامت قناصة المليشيات بفتح نيران أسلحتها والقيام بعمليات قنص متواصلة على مواقع أخرى جنوب المنطقة. وتأتي هذه الخروقات والإنتهاكات للمليشيات في الوقت الذي تواصل تصعيدها وتشن هجمات واسعة على مناطق متفرقة جنوب الحديدة، تكبدت خلالها عشرات القتلى والجرحى خلال تصدي القوات المشتركة لتلك الهجمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيات تشن عمليات إستهداف على المشتركة شمال الجبلية بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.