شاهد..  البحسني  يرأس اجتماعاً بوكلاء المحافظة والمستشارين 

الأحد 22 ديسمبر 2019

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا اليوم، اجتماعاً ضم وكلاء المحافظة والمستشارين وعدداً من المسؤولين، للوقوف على خطة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واتجاهات عملها للعام الميلادي الجديد 2020م .



وفي اللقاء الذي حضره وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن علي بن حبريش، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، والوكلاء المساعدون، ومستشارو المحافظ، وسادته روح المحبة والإخاء ، تم مناقشة القضايا التي تهم المواطنين في عموم المحافظة.

وهنأ المحافظ البحسني الجميع بقرب حلول العام الميلادي 2020م، مثمناً الجهود التي بذلت خلال العام 2019م .

وتطرق المحافظ الى الخطوط العريضة لإتجهات عمل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة خلال العام الجديد 2020م، والتي ترتكز بدرجة أولى على مواصلة جهود التنمية في المحافظة وحفظ الأمن والاستقرار وتطوير الصورة الناصعة لحضرموت التي نالت بها احترام قيادة الدولة والحكومة ودول التحالف والعالم أجمع، وظلت حضرموت تمثّل الوجه المشرق للمحافظات المحررة بما يعتمل فيها من نشاط وتنمية وأمن واستقرار ونهضة في مختلف المجالات بفضل وعي أبنائها، والتفاهم حول قيادة سلتطهم المحلية.

ونوه المحافظ بما تحقق من منجزات بتثبيت دعائم جامعة سيئون وتحويل كلية الشرطة بحضرموت إلى واقع تفخر به المحافظة، وإعادة تدشين العمل بمطار الريان الدولي، وما شهدته قطاعات التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والطرقات ودعم المرأة والشباب وتطوير وتحديث المؤسستين العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى ما تحقق من تنمية من حصة مبيعات النفط بالمحافظة.

وأكد المحافظ البحسني أن خطة العام الجديد 2020م ترتكز على دعم الاستثمار ومنح مزايا وتسهيلات للمستثمرين الجادين، وتطوير وتحديث العمل في المرافق الخدمية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، ومنح اهتمام أكبر بجميع مديريات المحافظة، وعقد لقاءات دورية بقيادات السلطات المحلية في مديريات الشريط الصحراوي والساحلي، ومديريات الوادي، ومديريات الامتياز، والمديريات الشرقية والغربية على حدٍ سواء .

وشدّد المحافظ على ضرورة مضاعفة وتيرة العمل والاقتراب من المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتلبية مطالبهم .

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وثمّن المحافظ اهتمام فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي بمحافظة حضرموت، ودولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، وقيادة دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفهم الدائم إلى جانب جهود التنمية والاستقرار في حضرموت، ودعم توجهات قيادة السلطة المحلية في هذا الجانب .

وجرى في اللقاء مناقشة خطة عمل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وسبل الدفع بها لإحداث تنمية شاملة والتركيز على الاحتياجات الأولية للمواطنين في مختلف مديريات المحافظة.

وخلص الاجتماع الى الاتفاق على بعض الضوابط التي ستدفع بتحسين العمل في المستقبل وتطوير آلية العمل في مختلف المرافق .

وأكد الجميع وقوفهم إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية، ومساندتهم للسيد المحافظ ودعم توجهاته وجهوده، والعمل سوياً وبروح الفريق الواحد، لما فيه مصلحة حضرموت وأهلها، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

حضر اللقاء وكيلا المحافظة المساعدين لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، وم . هشام السعيدي، والوكيل المساعد لشؤون الصحراء الشيخ محمد بن جربوع الصيعري، والوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ونائب رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ محمد عوض البسيري، ومستشارا المحافظ الشيخ صالح الشرفي، ود.عبود العبل، ومدير عام ديوان المحافظة مصطفى شيبان بن اسحاق، ود.خالد بلخشر، وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.