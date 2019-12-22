شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مصرع عشرات المسلحين الحوثيين خلال صد هجماتهم جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019

لقي عشرات المسلحين الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرين، بينهم قيادي في صفوف المليشيات، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات متفرقة شنتها المليشيا على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.



وكبدت القوات المشتركة المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات، بينهم قيادي كبير برتبة رائد.

في القائمة التالية التي حصلنا عليها نستعرض أسماء بعض القتلى من مسلحي مليشيات الحوثي الذين لقوا مصرعهم على أيدي القوات المشتركة في الأيام القليلة الماضية :-

1- الرائد / معمر حسن الحرازي - مديرية معين / صنعاء

2- مصلح مقبل المعيضي - مديرية الظهار / إب

3- نصر أحمد القفري - ذمار

4- رشيد عبده الصقري - مديرية ضوران آنس / ذمار

5- نايف نشوان طيبة - مديرية عنس / ذمار

6- عزالدين القرودي - ذمار

7- محسن البريهي - مديرية جبل الشرق / ذمار

8- أحمد عبدربه بلال - مديرية رداع / البيضاء

9- أحمد محمد الشهاري - مديرية الشاهل

10- فضل ناصر الترابي - مديرية كشر

11- ياسر إسماعيل الرديني - مديرية قفل شمر

12- زيد عبدالله الجدري - صنعاء

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13- قيس محمد الفقيه - بني مطر / صنعاء

14- وائل حسن قايد - مديرية بني مطر / صنعاء

15- فادي محمد القشوي - عمران

16- عبدالرحمن حسن دهقم - مديرية شهارة / عمران

17- سعد محمد الهتار - مديرية يريم / إب

18- محمد عبدالله صالح الغبسي - مديرية يريم / إب

19- مشير علي النجم - مديرية حبيش / إب

20- صدام المعازي - مديرية كحلان الشرف / حجة

21- محمد المعازي - كحلان الشرف / حجة

22- ماجد المعازي - مديرية كحلان الشرف / حجة

23- أسامة حسن الفقيه - مديرية نجرة / حجة

24- محمد منصور الصايدي - مديرية نجرة / حجة

25- شاجع صالح القبيسي - مديرية عنس / ذمار

26- جمال مانع جعفر - مديرية سحار / صعدة

27- غالب قايد الورد - مديرية باقم / صعدة

28- محمد مسفر ضعين - مديرية قطابر / صعدة