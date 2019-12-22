اليمن.. محافظ حضرموت يكرّم مدير مكتبه السابق المهندس صالح العوبثاني

الأحد 22 ديسمبر 2019

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمكتبه بالمكلا، مدير مكتبه السابق المهندس صالح علي العوبثاني تقديراً وعرفاناً بجهوده وإخلاصه في عمله خلال فترة عمله مديراً عاماً لمكتب المحافظ زهاء الثلاث سنوات.



وأعرب المحافظ عن تقديره العالي لما بذله المهندس الشاب صالح العوبثاني خلال فترة عمله واخلاصه وتفانيه في عمله في فترة صعبة ومفصلية ومهمة، كانت خلالها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تسعى جاهدة لتثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة وإعادة نشاط المكاتب والمرافق الخدمية.

وثمّن محافظ حضرموت التناغم الكبير بين فريق العمل بالمكتب، والذي لعب العوبثاني دوراً كبيراً في تجسيده، بالاضافة إلى تنفيذه بإقتدار للمهام الموكلة إليه وبتفانٍ واخلاص، ونسجه علاقات وطيدة مع مختلف المرافق الخدمية والتنفيذية والسلطات المحلية في مديريات المحافظة، وقال المحافظ إن قيادة السلطة المحلية نزولاً عند طلبه بالعودة الى شركته النفطية بوصفه مهندساً وكادراً مؤهلاً، وافقت على ذلك وتمنحه اليوم درعاً تكريمياً تقديراً لذلك العطاء، متمنياً له التوفيق في حياته العملية والعامة.

بدوره أعرب المهندس صالح العوبثاني، عن خالص شكره وتقديره للوالد المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لهذه اللفتة الطيبة.

Advertisements

مؤكداً بأنه فخور بالفترة التي عملها مع المحافظ في قيادة السلطة المحلية لخدمة أهله في حضرموت، مثمناً جهود المحافظ في خدمة حضرموت في مرحلة صعبة، مؤكداً بأنه قائد استثنائي في مرحلة استثنائية، وأنه على استعداد لتلبية نداء حضرموت في أي وقت وحين.

حضر التكريم مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت د.رياض الجريري، ومديرو الإدارات بمكتب المحافظ.