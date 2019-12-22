شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرية للويغور».. احتجاجات هونج كونج تدعم الأقلية المسلمة والان نبدء بالتفاصيل

نظم أكثر من ألف شخص في هونج كونج مسيرة سلمية تأييدا لأقلية الويغور المسلمة في الصين اليوم الأحد ولوحوا برايات الويغور في الحي المالي بالمدينة في أحدث مظاهرة ضمن احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ ستة أشهر.

وحمل المحتشدون من الكبار والصغار الذين يرتدون الملابس السوداء ويضعون أقنعة لإخفاء هوياتهم لافتات كتب عليها "الحرية للويغور، الحرية لهونج كونج" و"الحكم الذاتي الكاذب في الصين يتحول إلى إبادة جماعية".

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ويأتي الاحتجاج بعد أن أثار مسعود أوزيل لاعب خط الوسط في فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم غضبا في الصين بانتقاده لسياسات البلاد تجاه الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ المضطرب في الشمال الغربي.

وقالت محتجة (41 عاما) شاركت في المظاهرة مع زوجها "أعتقد أن مبادئ الحرية والاستقلال الأساسية يجب أن تتحقق للجميع ليس فقط في هونج كونج".

ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء إن مليون شخص على الأقل من الويغور وأقليات مسلمة أخرى محتجزون في معسكرات في شينجيانغ منذ 2017 في إطار حملة أدانتها الولايات المتحدة ودول أخرى.