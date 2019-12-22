شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تعديل حكومي يشمل 11 حقيبة وزارية والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس النواب المصري، اليوم، بالاغلبية على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

وشملت التعديلات ، تولى الدكتور مصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار والاصلاح الادارى جنباً إلي جانب مهامه الحالية، ويتولى خالد العنانى حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيراً لحقيبة العدل، والدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط لتولى حقيبة التعاون الدولى، وأسامة هيكل وزيراً للدولة للاعلام، ومحمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، ونيفين القباج لوزارة التضامن، ومحمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.