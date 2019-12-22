شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بكرواتيا والان نبدء بالتفاصيل

بدأ الناخبون فى كرواتيا، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 11 مرشحًا.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أن 3.8 مليون شخص يحق لهم الانتخاب، فيما يتصدر 3 مرشحون قائمة المتنافسين، وهم: الرئيسة الحالية كوليندا جرابار كيتاروفيتش التى تسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية، ورئيس الوزراء السابق زوران ميلانوفيتش مرشح اليسار، وميروسلاف سكورو مرشح اليمين، إلى جانب 8 مرشحين آخرين.

ويتوقع المحللون، إجراء جولة إعادة فى غضون أسبوعين، فى ظل توقعات ألا يتمكن أى من المرشحين من الفوز بأغلبية ساحقة.

وكانت رئيسة الدولة الكرواتية البالغة من العمر 51 عاما، قد تولت منصبها الفخرى فى عام 2015، وهى تحظى بدعم حزب الاتحاد الديمقراطى الكرواتى (يمين الوسط) الذى يهيمن على الحياة السياسية منذ استقلال البلاد فى عام 1991.