الحشد الشعبي يعلن تأمين عودة المزارعين غربي الانبار 'صور'

وقال مصلح في حديث لـ الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات قيادة عمليات الانبار للحشد ولواء 13 الطفوف، رافقت دفعة جديدة من المزارعي الانبار لبداية زراعة الموسم الشتوي بمنطقة ثمانية كيلو غربي المحافظة".وأضاف: "سبقت هذه الوجبة من المزارعين عدد من الدفعات والتي تم ارجاعها لمزارعها بعد تأمينها ورفع عدد كبير من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة في المرشات او الطرق المؤدية للمزراع".

واشار مصلح الى ان "هناك تعاونا كبيرا في المجال الامني والاستخباري بين المواطنين والقوات الامنية"، مؤكدا على "دعم المزارعين من قبل الحشد الشعبي في المجالات كافة فيما يخص الامن او حتى معاونتهم في اعادة الحياة لتلك المناطق الزراعية وذلك دعما لهم لدفع عجلة الاقتصاد الوطني العراقي".