الحشد الشعبي يعلن تأمين عودة المزارعين غربي الانبار 'صور'

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أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الأحد، تأمين عودة المزارعين غربي الانبار، مؤكدا تسخير آليات الحشد لهم.
وأضاف: "سبقت هذه الوجبة من المزارعين عدد من الدفعات والتي تم ارجاعها لمزارعها بعد تأمينها ورفع عدد كبير من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة في المرشات او الطرق المؤدية للمزراع".
واشار مصلح الى ان "هناك تعاونا كبيرا في المجال الامني والاستخباري بين المواطنين والقوات الامنية"، مؤكدا على "دعم المزارعين من قبل الحشد الشعبي في المجالات كافة فيما يخص الامن او حتى معاونتهم في اعادة الحياة لتلك المناطق الزراعية وذلك دعما لهم لدفع عجلة الاقتصاد الوطني العراقي".
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