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الحشد الشعبي يعلن تأمين عودة المزارعين غربي الانبار 'صور'

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أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الأحد، تأمين عودة المزارعين غربي الانبار، مؤكدا تسخير آليات الحشد لهم.
وقال مصلح في حديث لـ الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات قيادة عمليات الانبار للحشد ولواء 13 الطفوف، رافقت دفعة جديدة من المزارعي الانبار لبداية زراعة الموسم الشتوي بمنطقة ثمانية كيلو غربي المحافظة".

وأضاف: "سبقت هذه الوجبة من المزارعين عدد من الدفعات والتي تم ارجاعها لمزارعها بعد تأمينها ورفع عدد كبير من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة في المرشات او الطرق المؤدية للمزراع".

واشار مصلح الى ان "هناك تعاونا كبيرا في المجال الامني والاستخباري بين المواطنين والقوات الامنية"، مؤكدا على "دعم المزارعين من قبل الحشد الشعبي في المجالات كافة فيما يخص الامن او حتى معاونتهم في اعادة الحياة لتلك المناطق الزراعية وذلك دعما لهم لدفع عجلة الاقتصاد الوطني العراقي".

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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