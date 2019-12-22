2019-12-22 | 13:18
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إختتم وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض والوفد المرافق له زيارتهم إلى محافظة نينوى، إذ إستهل هذه الزيارة بـ لقاء محافظ نينوى نجم عبد الله الجبوري في مبنى المحافظة وبحث معه آلية التعاون المشترك في قطاعي الشباب والرياضة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك بحسب بيان للوزارة، على ضرورة "الاهتمام بالبنى التحتية لرياضة المحافظة، كونها الأساس الذي يسهم في خدمة قطاع الشباب وتسويق المحافظة دولياً عبر منشآتها وملاعبها الرياضية وسيتم تسليط الأضواء عليها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، بالأخص وأنها تمتلك إرثاً حضارياً وثقافياً، وهذا ما حصل مع محافظتي كربلاء والبصرة، لذا فإن هذا الملف يُعد من الضرورات وعلينا إعادة الألق لهذا القطاع الحيوي في المحافظة".
و إشار الوزير الى "سعي الوزارة الحثيث لإنجاز الملعب الأولمبي وملعب الإدارة المحلية وملعب القيارة، لا سيما عقب حل الإشكال القانونية المتعلقة بشأنها وهي ضمن خطط الوزارة لعام 2020".
من جانبه، عًبرَ محافظ نينوى الفريق نجم عبد الله الجبوري عن سعادته بهذه الزيارة، وقال ان "الرياضة والفن مجالان إبداعيان وهما من الأولويات التي علينا الإهتمام بها، وسنقدم الدعم اللازم لهما من اجل نهوضهما، ونحن نقدم لوزير الشباب والرياضة شكرنا وتقديرنا على تجاوبه وتعاونه الكبير من اجل خدمة شباب ورياضة المحافظة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة: إعادة تأهيل ملاعب نينوى يسهم في تسويقها للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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