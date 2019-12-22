افاد المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود، اليوم الاحد، بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحث مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في العاصمة أربيل، اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال محمود، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بحث مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، آخر المستجدات على الساحة العراقية واختيار مرشح لرئاسة وزراء العراق خلفاً لعادل عبد المهدي.



وافادت انباء اعلامية في وقت سابق اليوم الاحد، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل الى أربيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود: الحلبوسي بحث مع البارزاني اختيار رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.