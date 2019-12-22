الموارد المائية: الفرات سيغذي دجلة بـ 200 متر مكعب بالثانية

اعلنت وزارة الموارد المائية، الاحد، ان مياه نهر الفرات سيغذي نهر دجلة بـ 200 متر مكعب بالثانية، فيما كشفت عن زيادة الخطة الزراعية لاكثر من 6 مليون دونم.
وقال وزير الموارد المائية جمال العادلي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر الوزارة وحضرته الخليج 365 ان "العاصمة بغداد ومدن واسط والعمارة وصولا الى منطقة القرنة في البصرة ستشرب ولاول مرة في التاريخ من نهر الفرات بعد توجيه البعض منه الى نهر دجلة بعد ان شهد النهر الفرات ارتفاعا كبير في هذه المياه للعام الحالي.
واضاف العادلي ان "نهر الفرات بدا يزود نهر دجلة بـ 200 متر مكعب بالثانية بعد بعد الايرادات المائية الجيدة التي وصلت فيه"، مؤكدا ان "نهري الفرات ودجلة ساهما في اغمار 100% من الاهوار خلال العام الماضي والحالي".
واشار العادلي الى ان "الوزارة قامت وبالاتفاق مع وزارة الزراعة على زيادة الخطة الزراعية للموسم الحالي كزراعة مروية وبواقع 6.1 مليون دونم بعد ان كانت 500 الف دونم الموسم الماضي".
يذكر ان نهري دجلة والفرات شهدا خلال السنوات الماضية باستثناء العام الماضي من شحة كبيرة بسبب قلة الامطار فضلا عن قيام دول المنع من بناء سدود على النهرين.
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