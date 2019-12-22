عضو بالديمقراطي: مواد بقانون الانتخابات تضر بـ'الشعبين العراقي والكردستاني'

اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، الاحد، أن بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب الحالية بحال تمريرها في صيغتها التي عرضت بالجلسة الاخيرة للبرلمان، ستضر بـ"الشعب العراقي عموما وشعب كردستان بشكل خاص".

وقال قاسم في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك العديد من النقاط التي تضمنها قانون انتخابات مجلس النواب بصيغتها التي عرضت بالجلسة الاخيرة للبرلمان والتي نعتقد انها ستضر بالشعب العراقي عموما وشعب كردستان بشكل خاص بحال الاصرار على تمريرها في تلك الصيغ"، مبينا ان "مشروع القانون لم يتطرق الى كوتا النساء بشكل واضح كما انه لم يتطرق الى وضع المناطق المتنازع عليها والمناطق المرتبطة بالمادة 140من الدستور".

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واضاف قاسم، ان "من بين الملاحظات الاخرى هو عدم حسم وضع المناطق التي ما زالت خالية حتى الان ولم يعد سكانها لها، حيث لم يتم معالجة الية تصويت سكان تلك المناطق بشكل سلس ويخدم الهدف المنشود من القانون"، لافتا الى ان "ممثلي القوى الكردستانية في مجلس النواب الاتحادي طرحوا تلك المخاوف والرؤى التي نعتقد انها ستكون اكثر ايجابية بحال تضمينها للقانون".

يذكر ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حدد في الـ18 من كانون الاول الحالي، الاثنين المقبل موعدا نهائيا للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.