الاعلام الامني: تدمير مخبأ وقتل ارهابيين يختبؤون فيه غربي خانقين

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية اسفرت عن تدمير مخبأ وقتل جميع الارهابيين الذي كانوا يختبؤون فيه قرب منطقة نهر الوند غربي قضاء خانقين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".



واشار بيان خلية الاعلام الامني الى ان العملية نفذت "وفقاً لمعلومات دقيقة".