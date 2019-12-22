التواصل إلى اتفاق بشأن 'هدنة' في أبي صيدا لـ15 يوما

قررت العشائر المتخاصمة في ناحية أبي صيدا، بمحافظة ديالى، الأحد، الاتفاق على هدنة في الناحية، مدتها 15 يوما.

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "مؤتمرا أمنيا عشائريا انعقد اليوم في مقر قيادة عمليات ديالى، ناقش اوضاع الاشتباكات العشائرية في ناحية ابي صيدا".

وأضاف المصدر انه "بحسب المعلومات فأن أهم النقط التي ناقشها المجتمعون والاتفاق عليها"، لافتا إلى أنه "تقرر عقد هدنة مؤقتة بين العشائر مدتها 15 يوم وايقاف اطلاق النار واعادة العوائل التي نزحت بسبب الاشتباكات وفرض القانون هناك".