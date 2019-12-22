انتهاكات الحوثي وعجز الموازنة بتركيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الأحد 22 ديسمبر 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون: الجيش الليبي: تركيا وقطر تستخدمان السفن التجارية لأغراض عسكرية، دعوة لإضراب عام بالعراق.. ورفض ترشيح موال لإيران رئيسا للحكومة، معارض تركي يرفض إرسال بلاده جنودا إلى ليبيا، انتهاكات الحوثيين تتواصل.. طرد مراقبين أمميين من مطار صنعاء، إعلان تشكيلة حكومة تونس الإثنين.. والمحاصصة تنذر بالفشل.



كما تقرأون: أهالي ترهونة يحتفلون بانتصارات الجيش الليبي في طرابلس، وثائق جديدة تظهر تساؤل ترامب عن أوكرانيا قبل مكالمته مع زيلينسكي، السيسي يبحث مع وزير الدفاع وقائد البحرية تأمين الحدود، وزير الدفاع اليوناني: سنصعد إجراءاتنا ضد تركيا، كيم يبحث تعزيز قدرات الجيش باجتماع مع اللجنة العسكرية.



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وفي الاقتصاد تطالعون: أردوغان يمرر "موازنة العجز" والإحباط يسيطر على الأتراك، ترامب: توقيع اتفاق التجارة مع الصين "قريبا جدا"، ارتفاع إنتاج الصين من النفط الخام في نوفمبر.



رياضيا تتابعون: هاتريك فيرنانديز الأبرز في حصاد جولة الدوري السعودي.



أخيرًا الفن: أعلى 7 أفلام تحقيقا للإيرادات في 2019.. عالم "مارفل" في الصدارة.



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