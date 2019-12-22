إطلاق نار أثناء حفل بولاية شيكاغو الأمريكية وأنباء عن سقوط ضحايا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، بوقوع إطلاق نار أثناء حفل بولاية شيكاغو الأمريكية.

وذكرت أن هناك أنباء عن سقوط ضحايا، لم تحدد نوعية الخسائر البشرية أو المادية.

فيما لم تصدر السلطات الأمريكية على الفور مزيدا من التفاصيل حول الحادث.

والجمعة، أعلنت الشرطة الأمريكية عن ورود أنباء حول وقوع إطلاق نار داخل متجر "بين سكوير" شمال غربي ولاية أوكلاهوما.

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وأكدت الشرطة الأمريكية أن الحادث بدأ كخلاف بين أفراد داخل متجر "بين سكوير"، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية إصابة شخص على الأقل في الحادث، الذي وقع بداخل متجر "بين سكوير" شمال غربي ولاية أوكلاهوما.

والأسبوع الماضي تعرض أحد المحال التجارية الصغيرة بمدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي لحادث إطلاق نار، أودى بحياة 6 أشخاص بينهم شرطي واثنان مشتبه بهما، فيما أصيب آخرون بجروح.

واستمر تبادل إطلاق النار بين المسلحين والشرطة أكثر من ساعة، وبحثت الشرطة عن رجل وامرأة يشتبه بهما في إطلاق النار.‎