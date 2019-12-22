دعوات للتظاهر في لبنان.. لماذا يرفض المتظاهرون حكومة حسان دياب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت مجموعات بالحراك الشعبي اللبناني دعوات للتظاهر، للمطالبة بحكومة إصلاح سياسي واقتصادي، ورفضا لتولي رئيس الوزراء الجديد حسان دياب مهام منصبه.

برر المتظاهرون رفضهم تولي حسان دياب منصب رئيس الوزراء لتبعيته لمليشيا حزب الله الإرهابي، المدعومة بالتبعية من نظام الملالي في إيران.

المحتجون يطالبون بتكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط)، تشرف على انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي، بعيدا عن المحاصصة الطائفية والسياسية، فضلا عن محاسبة جميع رموز الفساد في النظام السياسي القائم وإعادة الأموال العامة المنهوبة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، السبت، أن البلاد في حاجة إلى حكومة مستقلين واختصاصيين نظيفي اليد.

وقال دياب، في مؤتمر صحفي، إن لبنان يحتاج إلى كل جهد ممكن من القوى السياسية والحراك الشعبي.