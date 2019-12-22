اليابان تمدد فترة بناء منشأة لنقل القاعدة الأمريكية في أوكيناوا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

قررت اليابان تمديد فترة البناء لمنشأة لنقل قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في جزيرة أوكيناوا، لحوالي 10 سنوات بدلاً من خطتها الأولية وهي 5سنوات، طبقاً لما ذكره مسؤولون بالحكومة اليابانية اليوم الأحد. ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم إن تمديد الخطة لنقل قاعدة "فوتينما" الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية (ماريننز)، أصبح أمراً لا مفر منه، حيث أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقوية قاع البحر الضعيف، في منطقة، من المقرر أن يتم فيها تنفيذ عمليات استصلاح. وبهذا القرار، فإن الاحتمالات كبيرة بأن عودة الأرض ، المستخدمة الآن من قبل القاعدة الجوية الأمريكية في منطقة "جينوان" السكانية المزدحمة، إلى اليابان لن تحدث في "العام المالي 2022 أو بعد ذلك"، كما تم الاتفاق عليه من قبل طوكيو وواشنطن في أبريل (نيسان) 2013 . وتابع المسؤولون أن "وزارة الدفاع ربما تبلغ لجنة من الخبراء الأربعاء المقبل بقرار تمديد فترة البناء".

