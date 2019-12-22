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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أشرف غني رئيساً لأفغانستان بالأغلبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
كشفت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأفغانية التي أجريت في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، عن فوز الرئيس الحالي أشرف غني بولاية جديدة عقب حصوله على 50.6% من الأصوات حتى الآن، وفقا لما أعلنته اللجنة الانتخابية، اليوم الأحد. وكانت اللجنة قد أجلت الإعلان عن النتائج لنحو 3 أشهر بسبب احتجاجات على صلة بشكوك في حدوث تزوير بالعملية الانتخابية. وجاء في المركز الثاني رئيس الحكومة عبد الله عبد الله بعدما حصل على 39.5% من الأصوات، وفقاً للنتيجة التي أعلنتها رئيسة اللجنة الانتخابية المستقلة، حواء علام نوريستاني.
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