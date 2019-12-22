أمريكا تطلق طائرة استطلاع فوق شبه الجزيرة الكورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

ذكر موقع إلكتروني لتتبع حركة الطيران في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أطلقت طائرة استطلاع فوق شبه الجزيرة الكورية، فيما تتصاعد التوترات بشأن احتمال إجراء كوريا الشمالية اختبار لصاروخ طويل المدى، وسط تعثر المحادثات مع الولايات المتحدة لنزع السلاح النووي. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم عن موقع "ايركرافت سبوتس" قوله: أن طائرة الاستطلاع "آر.سي135- دبليو ريفيت جوينت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي أجرت مهمة استطلاعية فوق شبه الجزيرة. ولم يقدم الموقع تفاصيل بشأن موعد إطلاق الطائرة، لكن يُعتقد أنه تم تنفيذ المهمة في مطلع الأسبوع. والمهمة الاستطلاعية هي الأحدث في سلسلة من مهام الاستطلاع التي تنفذها طائرات أمريكية في الأسابيع الأخيرة، وسط تصاعد التوترات قبل المهلة التي حددتها بيونغ يانغ لواشنطن لطرح مقترح جديد في محادثات نزع السلاح النووي. وكانت كوريا الشمالية قد أجرت حديثاً اختبارين لمحركين صاروخيين على ما يبدو في موقعها لإطلاق الأقمار الصناعية على ساحلها الغربي، مما أثار تكهنات بأنها يمكن أن تطلق صاروخاً طويل المدى، تحت ستار تنمية الفضاء لأغراض سلمية.

