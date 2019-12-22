وزير الخارجية اليوناني يصل إلى مدينة بنغازي الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا اليوم الأحد. وذكرت قناة "الفضائية الليبية"، التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، ومقرها شرق ليبيا، أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني استقبل الوزير اليوناني. وتأتي زيارة دندياس لليبيا بعد زيارات خارجية قام بها خلال الأيام الماضية. ومن المتوقع أن تتضمن الزيارة عقد لقاء بين دندياس والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ومقره شرق ليبيا. وتعارض اليونان بشدة مذكرة تفاهم جرى التوصل إليها بين تركيا وبين حكومة "الوفاق"، ومقرها العاصمة الليبيبة طرابلس، تتعلق بترسيم الحدود في البحر المتوسط. وتؤكد اليونان أن المذكرة "جرى إعدادها بسوء نية لأن المنطقتين البحريتين لتركيا وليبيا ليستا متجاورتين ولا توجد حدود بحرية مشتركة بين البلدين"، كما تشدد على أنها "لا تأخذ بعين الاعتبار الجزر اليونانية (في البحر المتوسط) وحقها في أن يكون لها مناطق بحرية".

