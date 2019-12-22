سلطات فنلندا: طفلان من مواطنينا في مخيم الهول السوري يعودان إلى البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

أعلنت السلطات الفنلندية أن طفلين فنلنديين كانا يعيشان في مخيم للاجئين في سوريا قد عادا إلى البلاد. وقد وصل الطفلان الليلة الماضية إلى مطار هلسنكي. وأوضحت الشرطة أن "الأمور مضت وفقاً لما هو مخطط له"، وأنهما يتواجدان حالياً تحت رعاية السلطات الاجتماعية والصحية. وكانت وزارة الخارجية الفنلندية أفادت في وقت سابق بأنهما كانا يعيشان في مخيم الهول للاجئين الخاضع لسيطرة الأكراد في سوريا قرب الحدود مع العراق. ورفض بيكا شيميكا، من وزارة الخارجية، تأكيد صحة تقارير ذكرت أن الطفين يتيمان أو أية معلومات عن والديهما. واكتفى بالتوضيح، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنهما "دون سن المدرسة". ويعيش نحو 10 فنلنديات و30 طفلاً فنلندياً في مخيم الهول، الذي يشهد نقصا في المواد الغذائية والأدوية منذ انهيار تنظيم داعش في فبراير (شباط). ويشتبه في ارتباط العديد من النساء الموجودات في المخيم بتنظيم داعش. وتشهد فنلندا منذ شهور نقاشا حول إعادة الأطفال الفنلنديين وأمهاتهم من مخيم الهول.

