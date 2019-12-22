مصر: مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

وافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد على إجراء تغييرات وزارية محدودة شملت تعيين نيفين جامع وزيرة للصناعة ورانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي وتولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مهام الوزير المختص بالاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب مهامه. ووافق مجلس النواب أيضاً على دمج وزارة السياحة مع الآثار كما جاء بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجلس على أن يتولى هذه الحقيبة خالد العناني، وزير الآثار الحالي، وتعيين هالة السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية بعد فصل الإصلاح الإداري عن الوزارة وضم التنمية الاقتصادية لها. وكانت آخر تعديلات وزارية شهدتها الحكومة المصرية في يناير (كانون الثاني) 2018. وضمت التغييرات تعيين نيفين القباج وزيرة للتضامن الاجتماعي والسيد القصير وزيراً للزراعة وعمر مروان وزيراً للعدل واستحداث وزارة دولة لشؤون الإعلام على أن يتولاها أسامة هيكل وزير الإعلام السابق وعلاء فؤاد وزيراً للمجالس النيابية. ووافق مجلس النواب على تعيين غادة نبيل نائباً لوزير الاتصالات وطارق توفيق نائباً لوزير الصحة والسكان ومنتصر مناع نائباً لوزير الطيران وأيمن عاشور نائياً لوزير التعليم العالي ورضا حجازي نائباً لوزير التربية والتعليم. ووافق أيضاً المجلس على تعيين أحمد طاهر نائبا لوزير التربية والتعليم وعلاء الدين عبد الحكيم نائباً لوزير البترول ومصطفى الصياد نائباً لوزير الزراعة وسيد إسماعيل نائباً لوزير الإسكان ورأفت عبد العزيز هندي نائباً لوزير الاتصالات وغادة شلبي نائباً لوزير السياحة والآثار.

