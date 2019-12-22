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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعديل وزاري جديد في حكومة مصر .. الأسماء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري ، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
وبحسب جريدة الأهرام المصرية، جاء في التعديل، تولي مصطفى مدبولي، مسئول الاستثمار، وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، رئيسا لمجلس الوزراء.
ويشمل التعديل كل من: خالد العناني، حقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان، وزيرا للعدل، وهالة السعيد، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيرا للدولة للإعلام، والطيار محمد منار، وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرا للتضامن، والسيد القصير، وزيرا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرا للتجارة وصناعة، وعلاء فؤاد، للمجالس النيبابية.
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