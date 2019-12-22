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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. ماذا قال والد "محمود البنا" فور النطق بالحكم على المتهمين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
دخل والد الشهيد محمود البنا، فور النطق بالحكم على المتهمين بقتل ابنه في حالة من الانهيار بعد سماعه الحكم على المتهمين .
وردد قائلا: " هو دا العدل؟ ابني يموت وهما يعيشوا، يشهد ربنا عليكم.. انتصر الظلم على العدل النهارده ".
كانت محكمة جنايات شبين الكوم بجمهورية مصر العربية ، قد قضت بالسجن 15 سنه على محمد
راجح واثنين آخرين، بينما قضت على المتهم الرابع في الفضية بالسجن لمدة 5 سنوات. ووصل قبل قليل ، المتهم محمد راجح وباقي المتهمين، إلى قاعة محكمة شبين الكوم، لبدء جلسة النطق بالحكم في قضية مقتل محمود البنا "شهيد الشهامة" بمدينة
شهد محيط محكمة شبين الكوم تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الشرطة بالتزامن مع بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية.
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