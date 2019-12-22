أنور الخليل لدياب: لا تُكثر الكلام لأن الشعب سئم الوعود ونقض العهود

توجه النائب ​أنور الخليل​، في تصريح الى رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​، قائلا: "ليس لديك ترف الوقت وسيحكم عليك ال​لبنان​يون اذا تم التشكيل بسرعة، دون تسرّع، وبحكومةِ اختصاصيين مؤهّلين، نظيفي الكف، يبعثون بالثقة للمواطنين، وللمجتمع الدولي الذي يراقب عن كثب كيف ستتولى إدارة الملفات الإقتصادية والمالية والإجتماعية، و​محاربة الفساد​ وإصلاح الإدارة بالسرعة المطلوبة

وبالمعالجات الناجعة، قبل أن يرفدوك بالاموال الموعودة".

وشدد على أن "العبرة بالتنفيذ، إنْ بتشكيل حكومتك أوبإخراج لبنان من آتون النار الذي يلتهمه يوماً بعد يوم. فلا تُكثر الكلام لأن الشعب سئم الوعود ،ونقض العهود، والكذب اللامحدود من الحكومات السابقة. فليكن كلامك مقروناً بالأفعال لا بالأقوال، فلبنان و​العالم​ يراقبونك وحكومتك، فعند الإمتحان يُكرم المرء أو يُهان".