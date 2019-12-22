هاشم: لحكومة إنقاذية جامعة لمواجهة الأزمة التي تزداد حدتها يوما بعد يوم

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، على "أهمية عامل الوقت في هذه الظروف الدقيقة من حياة الوطن ليستكمل رئيس ​الحكومة​ المكلف اتصالاته ومشاوراته مع كل الشرائح والفئات والمكونات الوطنية بما فيها ​الحراك الشعبي​ لوضع رؤية للوصول بأسرع وقت وخلال ايام لا أسابيع لتأليف حكومة إنقاذية جامعة لمواجهة ​الأزمة​ التي تزداد حدتها يوما بعد يوم".

وتصريح بعد جولة ولقاءات له في منطقة ​العرقوب​، لفت الى أنه "في ظل التحديات المصيرية والأزمات المتلاحقة التي تطال كل المستويات السياسية والاقتصادية والمالية وأصابت اللبنانيين في حياتهم اليومية وهذا ما يتطلب وجود حكومة فاعلة منتجة وقادرة على وضع الخطة الانقاذية وتحظى بثقة نيابية وشعبية"، مشيرا الى أن "الأمل يبقى في تضافر جهود الجميع موالاة ومعارضة وحراك في مسيرة إنقاذية وطنية احوج ما يكون اليها الوطن في اللحظة المصيرية من تاريخه فهل ستتغلب المصلحة الوطنية على بعض المصالح لتحصين الوطن وحمايته من الاخطار والفتن هذه مسسؤولية كل الفرقاء ولا يمكن لاحد التهرب والتنصل من مسسؤوليته".