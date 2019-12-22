ترزيان: الإقتصاد في لبنان يجب أن ينتقل من كونه ريعي إلى إقتصاد منتج

لفت النائب ​هاغوب ترزيان​، في تصريح الى أنه "في لقائي البارحة، مع رئيس ​الحكومة​ المكلف حسان ​حسان دياب​، تطرقت في الإستشارات إلى وجوب حماية الطبقة الوسطى التي يتم الغاؤها بشكل ممنهج عبر الضغوطات المعيشية والضرائبية، وقد أشرت بوضوح إلى إنه من الخطأ الإعتماد على ​اقتصاد​ ريعي بل يجب الإنتقال الى اقتصاد صحيح وصحي يقوم على دعم قطاعي ​الصناعة​ و​الزراعة​ لما فيهما من خير لليد العاملة ال​لبنان​ية وللطبقة المتوسطة".

وشدد على أن "​الإقتصاد اللبناني​ لا يجب أن يعتمد على قطاع أو قطاعين بل يجب أن ينتقل من كونه ريعي إلى إقتصاد منتج قادر على زيادات ​الصادرات​ مقابل الواردات وكفيل بدعم كل الطبقات وخلق حالة جديدة من الإستثمار في لبنان"، مشيرا إلى "ضرورة مكافحة التهريب بشتى أنواعه نظراً لتأثيره السلبي على كل القطاعات، وشددت على ضرورة إعادة هيكلة الإدارات العامة ومكننتها، وبذلك نكون قد أوقفنا النزيف الحاصل وساهمنا بخلق فرص عمل جديدة لرفد ​المجتمع اللبناني​ بقوى عاملة لبنانية".