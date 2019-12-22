طعمة: ايقاع الثورة سيفرض على الرئيس المكلف هوية الحكومة

إعتبر النائب السابق ​نضال طعمة​ ان "أي مراقب لمواقف رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ يدرك وطنية الرجل، وحرصه على المسلمات الوطنية". وقال: "من الواضح أن الرجل ليس أسير تحالف أو صداقة أو التزامات تجاه أحد خارج الحدود، بل هو صاحب مقاربة وطنية عنوانها الوحيد ​لبنان​ أولا، وكل شيء أمام هذه المسلمة يبقى ​تفاصيل​ لا قيمة لها، والكل يعلم أنه كان بإمكانه أن يكون رئيسا للحكومة لو أراد".

واشار الى "ان المنطق الذي ارسته ​الثورة​ بتشكيل حكومة اخصائيين هو الخيار الذي ينبغي ان يعمم، لتخرج الية عمل المؤسسات في ​الدولة​ من المحسوبيات، ومن مغارة ​الفساد​ وهدر ​المال​ العام الى رحاب دولة تعطي ابناءها حقوقهم، وتنصف الجميع بعد الأثمان الكبيرة التي قدمها ​اللبنانيون​".

ورأى ان "ايقاع الثوار سيفرض على رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​، الذي نتمنى له التوفيق، هوية الحكومة وطبيعتها".