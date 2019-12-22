طعمة: ايقاع الثورة سيفرض على الرئيس المكلف هوية الحكومة

إعتبر النائب السابق نضال طعمة ان "أي مراقب لمواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يدرك وطنية الرجل، وحرصه على المسلمات الوطنية". وقال: "من الواضح أن الرجل ليس أسير تحالف أو صداقة أو التزامات تجاه أحد خارج الحدود، بل هو صاحب مقاربة وطنية عنوانها الوحيد لبنان أولا، وكل شيء أمام هذه المسلمة يبقى تفاصيل لا قيمة لها، والكل يعلم أنه كان بإمكانه أن يكون رئيسا للحكومة لو أراد".
واشار الى "ان المنطق الذي ارسته الثورة بتشكيل حكومة اخصائيين هو الخيار الذي ينبغي ان يعمم، لتخرج الية عمل المؤسسات في الدولة من المحسوبيات، ومن مغارة الفساد وهدر المال العام الى رحاب دولة تعطي ابناءها حقوقهم، وتنصف الجميع بعد الأثمان الكبيرة التي قدمها اللبنانيون".
ورأى ان "ايقاع الثوار سيفرض على رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، الذي نتمنى له التوفيق، هوية الحكومة وطبيعتها".
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