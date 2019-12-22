توقيف أشخاص في مدينة طرابلس لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من حشيشة الكيف

أعلنت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​، في بيان ان وحدات الجيش أوقفت في ​مدينة طرابلس​ بتاريخ 21/12/2019، 29 شخصاً بينهم 17 من الجنسية السورية، لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من ​حشيشة الكيف​، ولتجول بعضهم داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. وقد شملت المضبوطات مسدسين حربيين وكميّة من الذخائر وأعتدة عسكرية وممنوعات، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية. تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.

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