قاووق: قرار حزب الله هو دعم الرئيس المكلّف على قاعدة أن تكون حكومة إنقاذية إصلاحية

أكد عضو المجلس المركزي في "​حزب الله​" ​الشيخ نبيل قاووق​ أنه "لا يمكن للبلد أن يبقى من دون حكومة، وحصل فرصة حقيقيّة لإنقاذ ​لبنان​ من الأسوء وتم تكليف ​حسان دياب​، وهذا التكليف يعني فرصة حقيقيّة للبنانيين جميعاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في لبنان، وهذه الفرصة الحقيقية أوجدت مناخات أمل واستعادت الثقة، وهذه الفرصة يجب أن نتمسك بها ونعمل على إنجاحها لأن لبنان قادم على فرصة حقيقية بالإنقاذ في حكومة إصلاحية إنقاذية ليست كالحكومات السابقة"، معتبرا أن "الموقف الوطني المسؤول يُلزم كل القوى السياسية أن تعطي فرصة للرئيس المكلّف، وهو الذي يريد حكومة إصلاحية إنقاذية وليس حكومة مواجهة مع أحد".

وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني أقيم في بلدة اركي، طالب قاووق الرئيس المكلف بـ"حكومة إصلاحية إنقاذية قادرة على إنقاذ البلد، وتستمع لصوت الناس كلّ الناس سواء في الساحات أو في بيوتهم، ونريد حكومة لها لون واحد هو لون الوطن"، مؤكداً أن "قرار حزب الله هو دعم الرئيس المكلّف على قاعدة أن تكون حكومة إنقاذية إصلاحية تتبنّى مطالب الناس المحقّة وتعمل على ​قطع طريق​ الفتنة، وعلى استعادة الثقة من الداخل قبل الخارج".

وشدد على أن "حزب الله لم يطلب ولم يسعى إلى مناصب ولا إلى حكومة مواجهة أو إقصاء لأحد، ونحن نطالب بأوسع مشاركة في ​الحكومة​ بشرط أن تكون المواصفات مع رؤية الرئيس المكلف أيّ حكومة تؤتمن على مصالح العباد والبلاد، وتعمل على القضايا المطلبية للناس، وتعمل على إنقاذ البلد من هذه الأزمات التي تتفاقم"، معتبرا أن "هناك من يسعى لإشعال فتيل الفتنة وهناك أدوات لا تعبء بمصير البلد ولا تتورع عن جرّه إلى الفتنة الداخليّة، و​أميركا​ فشلت لأن الرهانات على استثمار واستغلال ​الأزمة​ الداخلية قد وصل إلى طريق مسدود".