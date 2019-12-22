قبيسي: علينا ان نقف صفا واحدا بإنتظار تشكيل الحكومة لتضع خطة اصلاحية

شدد عضو المكتب السياسي لـ"حركة امل" النائب ​هاني قبيسي​، على "أننا سعينا كل الفترة الماضية ان يكون ممثلي لكل الطوائف في ​الحكومة​ التي ستشكل والتي نعول عليها خيرا لما ل​تشكيل الحكومة​ من ايجابيات عل الصعيد الاقتصادي والمعيشي ولنخرج ​لبنان​ من فراغ وقع فيه بحكومة استقالت واصبح لبنان مكشوف الغطاء السياسي في ظل حصار اقتصادي ومؤامرات خارجية تفرض علينا"، مشيرا الى "أننا اصبحنا امام خيارين اما ان نشكل حكومة او الفراغ وتبقى البلد في حالة من الفوضى وهذا ليس لمصلحة احد ولا يمكن مواجهة المؤامرة بفوضى او بتخل عن سلطة وترك مؤسسات ​الدولة​ خارج السياق العام وخارج المنظومة السليمة التي يجب ان تسير فيها لمواجهة هذا الحصار".

وفي كلمة له خلال إحتفال تأبيني في حسينية بلدة ​بريقع​، لفت الى أنه "علينا هذه الايام ان نقف صفا واحدا بإنتظار تشكيل الحكومة لتضع خطة اصلاحية على المستوى الاقتصادي وتدافع عن لبنان وتلم شمل كل اللبنانيين وتصل الحقوق لجميع ابناء الوطن وعلينا ان نصبر لكي نخرج من اتون الفتنة التي يخططون لها عبر حصار من الشرق والغرب فلا نستطيع ان نبقى بهذا الواقع بل علينا الانطلاق الى واقع جديد ننقذ به لبنان من كل المؤامرات التي تحاك بسياسات جديدة".

وأضاف: "هناك من يقول انه لا يريد ​سلاح المقاومة​ ولا يريد للبنان ان يكون قويا وعلى المستوى الاقتصادي ف​المصارف​ و​البنك المركزي​ اللبناني يسيرون بركب المؤامرة بسحب السيولة من السوق والتحكم برقاب الناس ورواتبهم لاهداف تجارية خاصة نعم شركاء مع المؤامرة لانهم اوصلوا الحصار لكل بيت الى كل عائلة وموظف نعم يستعبدون ويذلون الناس امام ابواب المصارف لاهداف تجارية ولعلها اهداف سياسية وهذا ما لن نقبل به ابدا ونأمل من الحكومة الجديدة التي نأمل ان تتشكل بأسرع وقت و ان تضع حدا لهذه المافيات التي تتحكم برقاب وارزاق الناس".