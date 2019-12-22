دياب:بدأنا الحوار مع الحراك ومهلة تشكيل الحكومة ستتراوح بين 4و6 أسابيع

لفت رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "كنا قد بدأنا الاستشارات البروتوكولية مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين من أجل ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​"، مشيرا إلى ان "لبنان في العناية الفائقة ويحتاج الى كل جهد ممكن من القوى السياسية والحراك الشعبي". وقال: "بدأنا الحوار مع الحراك ومهلة تشكيل الحكومة ستتراوح بين 4 و 6 أسابيع".

وأوضح انه "بحثت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ماهية الحكومة والعدد وتوزيع الحقائب، وأكدت برنامجها لمحاربة الفساد والنهوض الاقتصادي والمالي، على أن يكون تشكيلها مناسبة للم الشمل وبالتالي تمثيل جميع الشرائح البرلمانية من الحراك والمستقبل والقوات والاشتراكي".

وشدد على انه "نحن بحاجة إلى حكومة مستقلين واختصاصيين وهدفي أن نشكل حكومة مصغرة من نحو 20 وزيراً".