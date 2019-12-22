القاء قنبلة مولوتوف على شجرة الميلاد في سير ـ الضنية

أقدم مجهولون ليل أمس على إلقاء قنبلة مولوتوف على شجرة الميلاد التي يتم تركيبها في الشارع الرئيسي لبلدة سير ـ الضنية، ما أدى إلى احتراقها، ومن ثم فروا إلى جهة مجهولة.
وصباح اليوم، أعاد المشرفون على تركيب الشجرة إصلاح الاضرار التي وقعت فيها، وصيانتها لتكون جاهزة ليلة عيد الميلاد مساء الثلاثاء المقبل.
وباشرت عناصر من القوى الأمنية تحقيقاتها لملاحقة المشتبه بهم.
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