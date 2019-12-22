القاء قنبلة مولوتوف على شجرة الميلاد في سير ـ الضنية

أقدم مجهولون ليل أمس على ​إلقاء قنبلة​ ​مولوتوف​ على ​شجرة الميلاد​ التي يتم تركيبها في الشارع الرئيسي لبلدة سير ـ ​الضنية​، ما أدى إلى احتراقها، ومن ثم فروا إلى جهة مجهولة.

وصباح اليوم، أعاد المشرفون على تركيب الشجرة إصلاح الاضرار التي وقعت فيها، وصيانتها لتكون جاهزة ليلة ​عيد الميلاد​ مساء الثلاثاء المقبل.

وباشرت عناصر من ​القوى الأمنية​ تحقيقاتها لملاحقة المشتبه بهم.