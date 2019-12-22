مقتل 4 من عناصر الشرطة العراقية في هجوم لـ"داعش" على نقطة للشرطة

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، أن أربعة من عناصر الشرطة قتلوا في هجوم لتنظيم "داعش" في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.
وذكرت الخلية في بيان "هاجم عناصر من عصابات داعش الإرهابية، مساء أمس نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل، وقد رد منتسبو النقطة على هذا الهجوم، وتمكنوا من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا. أسفر الهجوم عن مقتل أربعة عناصر من الشرطة"، مبينة أن "قوة أمنية شرعت بتفتيش المنطقة وخلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى إصابة ضابط".
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