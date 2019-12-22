عودة أكثر من 900 لاجئ إلى سوريا في الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي استقبال وتوزيع وإيواء ​اللاجئين​ في ​سوريا​، بأن أكثر من 900 لاجئ سوري قد عادوا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي والأغراض من ​الألغام​ في دمشق وزمرين ب​ريف درعا​ على مساحة 2.4 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 45 قطعة قابلة للانفجار.

وكان المركز قد أعلن في وقت سابق عن عودة 777 لاجئا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 318 لاجئا (95 امرأة و162 طفلا) من ​لبنان​ عن طريق معبري ​جديدة يابوس​ و​تلكلخ​ بالإضافة إلى 459 شخصا (138امرأة و234 طفلا).