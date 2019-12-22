ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين قريب جدا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا".
وفي كلمة ألقاها خلال فعالية في فلوريدا، شدد على "أننا حققنا اختراقا فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا"، مشيرا الى أن التقدم في المفاوضات ساعد في إحرازه "إجراءات قاسية" اتخذتها الولايات المتحدة بحق البضائع الصينية.
وتم الإعلان عما يعرف باتفاق "المرحلة واحد" في وقت سابق من الشهر الحالي في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.
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