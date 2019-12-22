ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين قريب جدا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا".

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية في ​فلوريدا​، شدد على "أننا حققنا اختراقا فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا"، مشيرا الى أن التقدم في المفاوضات ساعد في إحرازه "إجراءات قاسية" اتخذتها الولايات المتحدة بحق ​البضائع الصينية​.

وتم الإعلان عما يعرف باتفاق "المرحلة واحد" في وقت سابق من الشهر الحالي في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في ​العالم​ منذ أشهر، والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.