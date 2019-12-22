شكرا لقرائتكم خبر عن 14 معلومة عن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام الجديد فى التعديل الوزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، أبرز معلومات عن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام الجديد، والذى تم اختياره ضمن التعديل الوزارى الجديد، ووافق عليها بشكل نهائى مجلس النواب واستحداث وزارة الإعلام مرة أخرى، حيث تدرج هيكل في العديد من المناصب القيادية بالإعلام.

1- أسامة هيكل عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الثقافة والإعلام، وتولى منصب نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر" للأغلبية.

2- اختير كأول وزير للإعلام فى مصر بعد ثورة 25 يناير، وذلك خلال الفترة من يوليو 2011 حتى ديسمبر 2011.

3- ساهم أثناء توليه منصب وزير للإعلام فى 2011 تهدئة الأوضاع داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها وضع سقف للأجور داخل المبنى بعد التفاوت الكبير بها.

4- بدأ هيكل عمله محررا بقسم التحقيقات بصحيفة الوفد عام 1987، ثم محررا عسكريا للوفد عام 1991، ومحررا لشئون رئاسة الجمهورية عام 1997.

5- عمل هيكل رئيسا لقسم الأخبار بجريدة الوفد خلال الفترة من 1995 – 1997، وتولى رئاسة القسم السياسى منذ عام 1997 حتى 1999، ورئيسا للديسك المركزى عام 2000.

6- شغل هيكل منصب نائب مدير التحرير بالوفد منذ 2001، ونائبا لرئيس التحرير بالوفد منذ مارس 2005.

7- تولى رئاسة تحرير صحيفة الوفد فى يناير 2011 بالانتخاب المباشر، وذلك للمرة الأولى فى مصر التى يتولى فيها رئيس تحرير هذا المنصب عبر إرادة واختيار الصحفيين بالجريدة.

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8- حصل هيكل، على عدد من الجوائز الصحفية فى التغطية الخبرية وفى المقال الصحفى.

9- شارك هيكل فى تغطية العديد من الأحداث المهمة فى مختلف دول العالم ومنها:- تغطية المشاركة المصرية فى قوات حفظ السلام بالصومال - تغطية الصراع فى البوسنة والهرسك أعوام 1994 و1998 و1999، وتغطية الأزمة السورية التركية عام 1998 - متابعة الغزو الأمريكى لأفغانستان والعراق.

10- حصل أسامة هيكل على درجة الزمالة فى الإستراتيجية والأمن القومى عام 1997.

11- شارك فى مناقشة 50 بحثا علميا ودرجة زمالة عن الإعلام لباحثين من مصر والدول العربية.

12- شارك فى برنامج تدريبى بالخارجية الأمريكية حول السياسة الخارجية الأمريكية عام 2000.

13- شارك فى حوار البحر المتوسط بقيادة حلف شمال الأطلنطى ببروكسل عام 2003.

14- بعد اختيار هيكل لوزارة الدولة للإعلام ودع البرلمان، ووفقا لقانون انتخابات مجلس النواب، من المتوقع تصعيد أحمد حسن أبو العزم، المسجل برقم 2 بالقائمة الإحتياطى.