شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن أبو العزم يخلف هيكل فى مجلس النواب بعد تولى الأخير وزارة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام فى البرلمان، مجلس النواب، بعد توليه مسئولية وزارة الإعلام فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى، وأصبح مقعده خالى فى البرلمان، ولكن ووفقا لقانون انتخابات مجلس النواب، من المتوقع تصعيد أحمد حسن أبو العزم، المسجل برقم 2 بالقائمة الإحتياطى عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، ليحل محل النائب أسامة هيكل الذى حظى بالترتيب رقم (2) بالقائمة الأساسية، وذلك حال تولي هيكل حقيبة الإعلام كما تردد.

وعالج قانون مجلس النواب فى مادته (25) الوضع القانونى لخلو منصب النائب المُنتخب بنظام القائمة، حيث نصت أنه إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

كان فى صباح اليوم، قد ودع النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، زملاءه باللجنة، بعد تولية مسؤولية وزارة الإعلام فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى، جاء ذلك فى الوقت الذى قام هيكل بالتأكيد لزملاءه علي أنه سيكون معهم بشكل دائم ولن يبتعد عنهم، فيما تقدم الأعضاء بالمباركة له، متمنين له التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة، فيما قام الأعضاء بأخذ صورة تذكارية مع هيكل بصحبة جميع أعضاء اللجنة.

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