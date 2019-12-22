شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحيل 3 قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان انهاء المنازعات الضريبية وتعديل قانون الضريبة على الدخل الى لجنة الخطة والموازنة، وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بنشاء هيئتى اوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجلية الى لجنة الاوقاف
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال.
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