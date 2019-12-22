في يوم واحد.. ضبط 8 قضايا تهريب و4 محاولات هجرة غير شرعية عبر المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة، خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 8 قضايا تهريب، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 2 مليون جنيه.

وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب الأسلحة والألعاب النارية عدد 2 قضية، 46 قضية في مجال الأمن العام، 1001 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تنفيذ 315 حكم قضائي متنوع، وضٌبط في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.