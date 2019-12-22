ننتظر قضاء الله.. أول تعليق من محامي أسرة محمود البنا بعد الحكم على راجح

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية – محمد الملاح:

أكد نضال مندور محامي أسرة المجني عليه محمود البنا، أن هيئة المحكمة المنعقدة اليوم في مجمع محاكم شبين الكوم، التزمت بالحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الطفل، وهو الحكم بالسجن 15 سنة بحق المتهم محمد راجح، والمتهمين الثاني والثالث كذلك، والحكم بـ5 سنوات للمتهم الرابع.

وقال "مندور" إنه لا يجوز التعليق على احكام القضاء إلا التحليل، وذلك يقود إلى أن هيئة المحكمة التزمت بنص القانون ولم تنظر إلى طلب الطعن في دستورية القانون.

وأضاف محامي أسرة محمود البنا عقب الحكم على المتهمين الـ4، صباح اليوم الأحد، أن المحكمة أصدرت قرارها ولكننا يتبقى أن يصدر الله حكمه بالعدل الإلهي.

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وأسدلت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة داخل مجمع محاكم شبين الكوم، اليوم الأحد، الستار على واقعة مقتل محمود البنا.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد أشرف راجح، وإسلام عواد، ومصطفى محمد، بالسجن 15 سنة، ومعاقبة المتهم إسلام البخ، بالسجن 5 سنوات.

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