تدريب 32 موظفًا بالقوى العاملة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

نفذت وزارة القوى العاملة، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لـ32 من العاملين بمختلف قطاعات الوزارة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة، في إطار توجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودور الحكومة من أجل التحول الرقمي.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان اليوم الأحد، سعي الوزارة لتفعيل المنظومة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، باستهداف مختلف القطاعات والجهات التابعة للوزارة من أجل سهولة التواصل بين الإدارات المختلفة إلكترونيا.

ولفت الوزير، إلى أنّ نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني أحد البرامج الرائدة والمتخصصة في الشرق الأوسط في مجال إدارة المؤسسات إلكترونيا، من خلال ما يتيح من أساليب لمتابعة الأداء الإداري وتطوره داخل المؤسسة.

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وأضاف "سعفان"، أن المنظومة تساعد على تحويل البيانات إلى معلومات، والمعلومات إلى معرفة والمعرفة إلى عمل، من خلال آلية تحليل البيانات واستخلاص النتائج، بما يساعد في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتصحيح المسار.

وأوضح الوزير أنه من أهم مميزات النظام إتاحة المعلومات عن كل ما يخص المؤسسة والموظفين بها والاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة ورفع مستوى الكفاءة بها، وتوفير عدد من الخدمات الإلكترونية لمستخدمي النظام بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتراسل الإلكتروني، فضلا عن حفظ وتوثيق الأنشطة الرئيسية منها والفرعية والوثائق والبيانات الأساسية الخاصة بالمؤسسة إلكترونيا.

وقدمت رحاب شاذلي بكري، من مركز معلومات مجلس الوزراء، البرنامج التدريبي في مرحلته الأولى، وتم تنفيذه بمركز التدريب والتنمية بديوان عام الوزارة على مدار يومين.