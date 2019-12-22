أصغر رئيسة حكومة تقترح 3 أيام عطلة و6 ساعات عمل يوميا

اقترحت رئيسة الحكومة الفنلندية، سانا مارين، زيادة أيام العطلة الأسبوعية وتقليل ساعات العمل اليومية. ويتضمن المقترح المقدم من قبل رئيسة الحكومة تقليل ساعات العمل اليومي إلى 6 ساعات فقط، وزيادة أيام العطلة الأسبوعية لتصبح ثلاثة أيام. وقدمت المقترح إلى الحكومة في أولى جلساتها والمكون من "أسبوع عمل مدته 4 أيام فقط، وسيكون يوم العمل 6 ساعات". Advertisements وقالت مارين في تصريح صحفي "أعتقد أن الناس يستحقون قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وأحبائهم وهواياتهم وأشياء أخرى في الحياة"، بحسب "DW". وكان البرلمان الفنلندي قد وافق في الخامس من ديسمبر على ترشيح سانا مارين (34 عاما) بموافقة 99 عضوا ورفض 70 وامتناع 30 من أصل كامل أعضاء البرلمان البالغ عددهم 200 عضو، على توليها رئاسة الوزراء لتصبح أصغر رئيسة وزراء في العالم.

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