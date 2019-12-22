ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين قريب جداً

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا".
وقال ترامب في كلمة ألقاها خلال فعالية في فلوريدا مساء أمس السبت: "حققنا اختراقا فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف أن التقدم في المفاوضاتساعد في إحرازه "إجراءات قاسية" اتخذتها الولايات المتحدة بحق البضائع الصينية.
وتم الإعلان عما يعرف باتفاق "المرحلة واحد" في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذأشهر، والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.
وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن الاتفاق سيوقع في أوائل يناير، مضيفا أن الاتفاق قد تمت ترجمته ويجري "تنقيحه" من الناحية الفنية.
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