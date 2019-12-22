بنجلاديش: المظاهرات العنيفة بالهند شأن داخلي ونأمل ألا تؤثرعلينا

قال وزير خارجية بنجلاديش "إيه كيه عبد المؤمن" اليوم الأحد، إن التظاهرات المشتعلة في الهند جراء قانون المواطنة هي أمر داخلي خاص بالهند، إلا أنه عبر عن تخوفه من أن تؤثر أي توترات بالهند على جيرانها بما فيها بلاده.
في أن تهدأ الأوضاع في الهند، مشيرا إلى أن الحكومة الهندية أكدت لبلاده مرارا أن القضية داخلية، وأنها لن تؤثر بأي شكل على بنجلاديش.
وعبر عبد المؤمن - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية - عن أمله
ووصلت حصيلة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في أنحاء الهند -على خلفية قانون المواطنة الذي أقره البرلمان - إلى تسعة قتلى حتى الآن.
ويسمح القانون الجديد للهندوس والمسيحيين وبعض الأقليات الدينية الأخرى - من غير المسلمين - الموجودين في الهند بشكل غير شرعي أن يصبحوا مواطنين إذا أثبتوا أنهم يتعرضون للاضطهاد الديني في ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة وهي بنجلاديش وباكستان وأفغانستان.
ويرى منتقدو القانون أنه يعد انتهاكا لدستور الهند العلماني، ويصفوه بأنه أحدث محاولات حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتهميش 200 مليون مسلم هندي، وهو ما ينفيه مودي.
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