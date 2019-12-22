حصاد تويتر العالم العربي لعام 2019.. والتغريدات الأكثر شيوعًا

على موعده السنوي، أطلق موقع التواصل الاجتماعي تويتر حصاد مغرديه من خلال البحث عن حدث في 2019.

وعن ذلك، قال بنجامين آمبين المدير التنفيذي لـ"تويتر" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريحات لوكالة الأنباء الشرق الأوسط:"نقوم بعرض الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام عن طريق استخلاص البيانات من اللحظات البارزة والمحادثات التي حصلت على تويتر".

وأضاف أن النتائج بشكل عام تشبه العام السابق 2018؛ حيث كانت أغلب المحادثات حول موضوعات متعلقة بكرة القدم وقادة حكومات بالإضافة لعدد من المشاهير على المنصة.

وأشار آمبين إلى أن هذا العام، شهدت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص ارتفاعاً في التفاعل حول مواسم السعودية، إذ تم إنشاء حسابات متعددة لأحداث مرتبطة بمواسم السعودية المختلفة واكتسبت جماهيرية بين المتابعين.

السعودية:

استحوذت تغريدات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على صدارة أكثر خمس تغريدات تفاعلاً في المملكة، والتي تناولت مجزرة نيوزيلندا، اليوم الوطني السعودي، عيد الفطر، وحلول شهر رمضان، رأس السنة الهجرية. أما وسوم الفعاليات التي كانت أكثر استخدامًا في التغريدات فكانت: #رمضان (شهر رمضان)، و#همة_حتى_القمة (اليوم الوطني السعودي الـ89)، و#موسم_الرياض (موسم الرياض).

Advertisements

ومع إطلاق مواسم السعودية، انضمت العديد من الحسابات الجديدة إلى تويتر هذا العام منها: موسم الرياض:@RiyadhSeason، وموسم جدة:@JED_SEASON، وموسم العيد:@EidSeason، وموسم رمضان: @MawsemRamadan، وغيرها. أما التغريدات الأكثر تفاعلًا عن تلك المواسم فكانت، فيديو لتركي آل الشيخ عن موسم الرياض، وفيديو يدعو المتطوعين لموسم الرياض، وتعيين

سعد الضاوي سفيراً لموسم الرياض.

أما التغريدة الأكثر تداولًا عن كرة القدم فكانت للاعب فريق الهلال إدواردو.

المشاهير السعوديون الأكثر استقطابًا في عام 2019 كانوا، الممثل فايز المالكي، والمطرب محمد عبده، والمطرب عبد المجيد عبد الله، والموسيقار طلال مداح، والمطرب رابح صقر، والمطرب راشد الماجد، والملحن عبادي الجوهر.

وفي الإمارات:

تصدرت تغريدات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قائمة التغريدات الأكثر انتشارًا والأعلى تفاعلًا على امتداد الإمارات خلال عام 2019 وعبر حسابه الرسمي على "تويتر" والذي يتابعه نحو 10 ملايين شخص حول العالم، وذلك وفق التقرير السنوي لموقع التواصل الاجتماعي العالمي.

وكشف التقرير أن تغريدات الشيخ محمد بن راشد، دفعت الأخبار الحكومية إلى مقدمة التغريدات التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة على المنصة العالمية الشهيرة في الإمارات، وذلك مع توظيفه لحسابه للكشف عن المبادرات والمشاريع والخطوات التنموية والتطويرية للدولة، ومشاركة العالم رؤيته وتجاربه تحت هاشتاج #علمتني_الحياة.